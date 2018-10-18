Kaşıkçı olayı şüphelilerinden biri öldü

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine karıştığı iddia edilen 15 kişilik timde yer alan Meşal Saad El Bostani, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’ta şüpheli bir kazada öldü.
Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre Teğmen rütbesiyle Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde pilotluk yapan Meşal Saad El Bostani, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da şüpheli bir kazada hayatını kaybetti.
Teğmen rütbesiyle Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde görev alan Bostani, 2 Ekim’de özel jetle İstanbul'a gelen 15 kişiden biriydi. Hayatını kaybeden Bostani, Wyndham Grand Hotel’de kaldıktan sonra yine özel jetle saat 21:46'da Türkiye'den ayrılmıştı.
Bostani’nin Kaşıkçı olayı nedeniyle 'susturulmuş olabileceği' yorumları yapılıyor.
Kaynaklar, Bostani’nin hayatını kaybettiği trafik kazasının şekli ve zamanıyla ilgili bilgi vermedi.
Kaynak: www.dunyabulteni.net