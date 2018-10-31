Kaşıkçı soruşturmasında beklenmeyen gelişme

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Suudi Başsavcı Suud El Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ı Suudi Arabistan'a davet etti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaşıkçı'nın konsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğü ve cesedin parçalandığı açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşıkçı'nın önceden yapılan planlama doğrultusunda başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğünü bildirdi.

Başsavcılık: "Gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen görüşmelerden somut sonuç elde edilememiştir"

"Olayla ilgili yerli iş birlikçi bulunduğuna dair Suudi Arabistan makamlarının herhangi bir beyanının olmadığı bildirilmiştir."

"Kaşıkçı'nın cesedi öldürülmesinin ardından parçalanarak yok edilmiştir."

"Suudi Arabistan'da tutuklandığı bildirilen şüphelilerin ülkemize iadesi talebi yinelenmiştir."

Yerli işbirlikçi kim?

"Yerli işbirlikçi' olarak kamuoyuna yansıyan kişinin kim olduğu sorulmuş, bu sorular aynı gün yazılı olarak kendilerine iletilmiştir."

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2018, 17:13