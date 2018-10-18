2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın son yazısı bugün Washington Post’ta yayımlandı. Kaşıkçı son yazısında Arap dünyasında basının özgür olmadığını, ifade özgürlüğünün sınırlarının genişletilmesi gerektiğini belirtiyor.

Cemal Kaşıkçı son yazısında, Arap ülkelerinde yaşayan insanların ya bilgilendirilmediklerini ya da yanlış bilgilendirildiklerini kaydediyor. Her iki durumda da kendi gerçeklerini yeterince değerlendirecek fırsata sahip olmadığını belirten Kaşıkçı, "Arap dünyasının, vatandaşların küresel olaylardan haberdar olabilmeleri adına eski ulus anlayışlarından farklı olarak medyanın modern bir versiyonuna ihtiyacı var. Daha da önemlisi, Arap seslerine bir platform sunmamız gerekiyor" ifadelerini kullanıyor.

CEMAL KAŞIKÇI OLAYI

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Kaşıkçı, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgide, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde iki uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2018, 12:09