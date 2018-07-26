Kasım Süleymani Trump'a meydan okudu

Dünya Bülteni Haber Merkezi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani İran'ın Hamedan şehrinde bir etkinlikte yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı tehdit sözlerine sert tepki gösterdi.

İran'da Arapça yayın yapan El Alem televizyonunda yer alan habere göre ABD askerlerinin Kızıldeniz'deki varlığını eleştiren ünlü komutan, "Bir asker olarak Trump'ın tehditlerine yanıt vermek benim görevim. Eğer o tehdit dilini kullanmak istiyorsa benimle konuşmalı, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile değil. Trump bizim bir şehitler ulusu olduğumuzu ve onu beklediğimizi bilmeli" ifadelerini kullandı.

Petrol tankerleri için dünyadaki en önemli ticaret yollarından biri konumunda olan Kızıldeniz'in güvenliği konusunda da yorum yapan Süleymani, " Eskiden güvenli olan Kızıldeniz ABD varlığı ile artık güvenli değil" diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hafta başında yaptığı açıklamada, nükleer uzlaşıdan imzasını çekerej ülkesine yönelik yaptırım politikası izleyen ABD yönetimini "Aslanın kuyruğuyla oynamayın" diyerek uyarmıştı. ABD Başkanı Trump da buna karşılık Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Ruhani'ye hitaben "Bir daha asla ABD'yi tehdit etme yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın" ifadelerini kullanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2018, 15:44