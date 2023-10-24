Kassam, esirlerin görüntülerini paylaştı

Kassam Tugayları, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Nurit Yitzhak ve Yocheved Lifshitz isimli iki rehineyi daha serbest bırakırken, o anlara ilişkin görüntüler yayınlandı. Görüntülerde, Hamas militanlarının rehinelerin ellerinden tutarak yürümelerine yardımcı oldukları, bisküvi ve içecek ikram ettikleri görüldü.

Kassam Tugayları, Aksa Tufanı operasyonunda esir aldığı iki rehineyi daha serbest bıraktı. Rehinelerin serbest bırakılma anına ilişkin görüntüler yayınlandı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e 7 Ekim'de gerçekleştirdiği Aksa Tufanı Operasyonu'nda çok sayıda kişiyi esir aldı. Geçtiğimiz günlerde ABD'li anne ve kızını serbest bırakan Hamas, 2 kişiyi daha insani gerekçelerle serbest bıraktı.

Nurit Yitzhak (79) ve Yocheved Lifshitz'in (85) serbest bırakılma anlarına ilişkin görüntüler yayınlandı. Görüntülerde Hamas militanlarının Yitzhak ve Lifshitz'in koluna girerek yürümelerine yardımcı oldukları görüldü. İki rehineye Hamas militanlarının yiyecek ve içecek ikram ettiği anlar görüntülerde yer aldı.

"ŞARTLARI İHLAL ETMELERİNE RAĞMEN SERBEST BIRAKIYORUZ"

Söz konusu kişileri daha önce bırakmak istediklerini vurgulayan Kassam Tugayları, İsrail'i "kendi esirlerine önem vermemekle" suçladı. Kassam Tugayları, esirlerin serbest bırakılması için İsrail'e koyduğu şartları Tel Aviv'in ihlal etmesine rağmen, "insani ve sağlık gerekçeleriyle iki sivili tek taraflı serbest bıraktıklarını" belirtti.