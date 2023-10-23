Kassam Tugayları 2 esiri daha serbest bıraktı

Geçtiğimiz günlerde 2 ABD vatandaşını insani gerekçeler serbest bıraktığını duyuran Hamas'ın çifte vatandaşlık sahibi 50 kişiyi daha serbest bırakacağı iddia ediliyordu.

Al Arabiya'nın Gazzeli kaynaklara dayandırdığı haberde, anlaşmanın arabuluğunu Katar'ın yapmakta olduğu kaydedilmişti.

İddialarla ilgili taraflardan herhangi bir açıklama gelmezken, akşam saatlerinde Kassam Tugayları'nın ellerindeki 220 esirden ikisini daha serbest bıraktı.

Detaylar Ekleniyor...