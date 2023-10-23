Kassam Tugayları: İsrail askeri geri çekildi

İsrail ordusu Gazze'ye bazı noktalardan giriş yapıldığını duyurduğu saatlerde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'ndan da açıklama geldi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzz el-Deen el-Kassam Tugayları yaptığı açıklamada, Hamas savaşçılarının Gazze Şeridi'ne sızan İsrail gücüyle çatışmaya girdiğini ve bazı İsrail askeri teçhizatını imha ettikten sonra üslerine geri döndüğünü söyledi.

Grup, yaptığı açıklamada, Gazze'nin güney bölgesindeki Han Yunus'un doğusuna yapılan sızmanın, İsrail güçlerinin bölge çevresinde toplanmış geniş çaplı bir kara saldırısı beklentisinin ortasında gerçekleştiğini söyledi.

Açıklamada, "Savaşçılar içeri sızan güçle çatışmaya girdi, iki buldozer ve bir tankı imha etti ve güvenli bir şekilde üsse dönmeden önce gücü geri çekilmeye zorladı" denildi.

İsrail'in ekipman ve araçlarının imhası konusunda İsrail'den herhangi bir yorum yapılmadı.