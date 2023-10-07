Kassam Tugayları'ndan bütün Filistinlilere çağrı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, tüm Filistinlileri İsrail'e karşı başlattıkları "Aksa Tufanı operasyonuna" katılmaya çağırdı.

Ebu Ubeyde, El-Aksa Televizyonuna yaptığı açıklamada, sabah başlatılan operasyonun planlandıkları gibi devam ettiğini belirterek, "Düşman hayal kırıklığından uyandığında şaşkına dönecek" ifadelerini kullandı.

"Aksa Tufanı"nda ilk hedeflerin stratejik noktalar, havalimanları ve askeri mevziler olduğunun altını çizen Ebu Ubeyde, "Fliistin direnişinin, Mescid-i Aksa ve Filistinli esirlere saldıran İsrail'e hesap sormaya başladığını" kaydetti.

"Gerçekleştirdikleri operasyonun işgal güçlerine (İsrail'e) diz çöktürecek tarihi bir fırsat olarak kabul edildiğini" dile getiren Ebu Ubeyde, Filistinlilere seslenerek, "Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistin halkımıza Aksa Tufanı savaşına katılmaları çağrısı yapıyoruz" dedi.

GAZZE'DEN İSRAİL'E "AKSA TUFANI OPERASYONU"

Kassam Tugayları bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

"Aksa Tufanı" operasyonu üzerine İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını açıkladı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda 22 İsraillinin öldüğünü duyurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda, 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı bildirildi.