Bahreynli muhaliflere

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre Yüksek İstinaf Mahkemesi, muhalif Vifak Hareketi Genel Sekreteri Ali Selman Ali Ahmed, Hasan Ali Cuma Sultan ve Ali Mehdi Ali el-Esved hakkındaki beraat kararını deliller nedeniyle bozdu.
Mahkeme, söz konusu kişileri müebbet hapis cezasına çarptırırken, karara itiraz yolunun açık olduğu öğrenildi.
Bahreyn Yüksek Ceza Mahkemesi haziran ayında görülen duruşmada, sanıklar hakkında beraat kararı vermişti.
Vifak Hareketi Genel Sekreteri Ali Selman Ali Ahmed, 28 Aralık 2014'te "güç kullanarak siyasi rejimi değiştirmeye teşvik suçlamasıyla 4 yıl hapse mahkum edilmişti.
3 sanık Kasım 2017'de, Katar adına casusluğun da yer aldığı bazı suçlamalarla ceza mahkemesine sevk edilmişti.
Katar Dışişleri Bakanlığı iddiaları reddetmişti.
Kaynak: AA