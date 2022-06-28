Katar: ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelere ev sahipliği yapmaktan memnunuz

Katar, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı canlandırmak için ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelere ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın diyaloğun başarılı olmasında tüm taraflara yardımcı olacak ortamı sağlamaya tam olarak hazır olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Katar'ın bu hafta ABD ile İran arasında Avrupa Birliği Koordinatörlüğü'nün himayesindeki dolaylı görüşmelere ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğu ifade edildi.

Katar'ın söz konusu dolaylı görüşmelerin 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına katkıda bulunacak olumlu neticelerle sonuçlanmasını umduğu ifade edilen açıklamada, bunun bölgede güvenlik, istikrar ve barışı destekleyecek ve geliştirecek; İran'la daha kapsamlı bölgesel iş birliği ve diyalog için yeni ufuklar açacak şekilde olmasını temenni ettiği kaydedildi.

İran resmi ajansı İRNA'nın dün İran Dışişleri Bakanlığından ismi paylaşılmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, nükleer anlaşma kapsamında İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelere bugün Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başlanacağı aktarılmıştı.

Reformcu kanada yakınlığıyla bilinen Jamarannews haber sitesine göre ise İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı İbrahim Azizi de gazetecilere yaptığı açıklamada, Başmüzakareci Ali Bakıri'nin yeni müzakere turuna katılmak için Doha'yı ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Basına yansıyan haberlerde ayrıca ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Mali'nin Katar Dışişleri Bakanı ile görüşmek üzere dün Doha'ya geçeceği belirtilmişti.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 25 Haziran’daki İran ziyaretinde, Tahran ve Washington'un bir süre ara verilen nükleer müzakerelere yeniden başlama kararından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.

Borrell, "Ziyaretimden sonra Viyana görüşmeleri başlayacak ve ekibim orada olacak. Bu çıkmazı kıracağız. Üç aylığına durduruldu ancak bugün görüşmelere devam edilmeli." demişti.

İran, nükleer programı hakkında 2015'te BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi İngiltere, ABD, Çin, Fransa ve Rusya'nın yanı sıra Almanya ile anlaşma imzalamıştı.

ABD, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde 2018'de anlaşmadan ayrıldı. Joe Biden'ın başkanlığa gelmesinden sonra İran ile ABD'nin anlaşmaya dönmesi için müzakereler başladı.

İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında Nisan 2021'de Viyana'da başlayan müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedilse de İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkarılmasına ilişkin talebi başta olmak üzere çözüme kavuşamayan bazı meseleler nedeniyle görüşmeler çıkmaza girmişti.