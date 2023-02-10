Katar'da Türkiye'deki depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyası yoğun ilgi görüyor

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve Katar Türk Okulu'nun düzenlediği kampanyaya olan yoğun ilgi nedeniyle ayni yardım kabulünün 15 Şubat'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, kampanyaya Katar'da yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Katarlıların yoğun ilgi gösterdiği kaydedildi.

Büyükelçiliğin açıklamasında, "Toplanan yardımların 5 tonluk ilk bölümü bu sabah THY’yle ülkemize gönderildi." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, 8 Şubat'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Toplanan ayni yardımlar THY uçaklarıyla, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) ulaştırılacak. Katar'da herkes tek yürek oldu ve Türkiye'deki kardeşlerine destek olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor." demişti.