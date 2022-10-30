Katar'da Uluslararası Konsolosluk Hizmetleri Merkezi açıldı

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası için dünyanın farklı ülkelerinden gelecek taraftarlara hizmet için Uluslararası Konsolosluk Hizmetleri Merkezi açıldı.

Dünya Kupası hazırlıklarıyla ilgilenen Katar Proje ve Miras Yüksek Komitesi'nin Dış ve İçişleri bakanlıkları ile bazı devlet kurumlarıyla iş birliği içinde kurduğu merkez, başkent Doha'da faaliyete başladı.

Merkezin açılışına Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de katıldı.

Merkezde Dünya Kupası'na katılacak 31 devlet ile maç biletinin en çok satıldığı ülkelerin elçilik ve konsolosluklarından 40'tan fazla temsilcinin görev yapacağı belirtildi.

Katar Proje ve Miras Yüksek Komitesi Genel Sekreteri Hasan ez-Zevadi, merkezle ilgili yaptığı açıklamada, dünya kupası tarihinde ilk kez böyle bir merkez açan ülke olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Merkezin, elçiliklere, ulaşımı kolay merkezi bir konum sağladığını aktaran Zevadi, Katar'daki birçok ilgili makamla doğrudan iletişim kanalları yoluyla taraftarların karşılaştığı konsolosluk sorunlarına çözüm bulunacağını aktardı.

Zevadi ayırca, merkezin, büyük etkinliklere ev sahipliği yaparken konsolosluk hizmetleri sağlamada uluslararası iş birliği için yeni bir model sunduğunu kaydetti.

Bu yıl 20 Kasım - 18 Aralık tarihlerinde 32 takımın katılımıyla düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, Orta Doğu'da dünya kupasının yapıldığı ilk Arap ülkesi olacak.