Katar'da yoğun yağış etkili oluyor

Katar Hava Gözlem İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusu ve orta bölgelerinde etkisini gösteren şiddetli yağışlara güçlü rüzgarların da eşlik ettiği belirtildi.

Açıklamada yağışların bazı bölgelerde akşam saatlerine kadar devam edeceği aktarıldı.

Yer yer su birikintileri oluşturan yağışlar ülkedeki bazı yollarda trafiği de olumsuz etkiledi.