Katar'daki kitap fuarı antisemitizmi teşvik etmekle suçlandı

Dünyanın dört bir yanındaki Yahudi toplumu, bu hafta Hannukah'ı kutlarken, Katar'da devlet tarafından finanse edilen bir kitap fuarındaki kitaplara, Amerika'daki Yahudi örgütlerinden tepki geldi.

ABD'li Yahudi örgütleri Doha'daki kitap fuarında teşhir edilen kitaplar arasında Yahudi karşıtlığı ve nefreti körükleyen yayınların olmasından duydukları rahatsızlıkları dile getirdi.

29. yılında olan yıllık Doha Uluslararası Kitap Fuarı, Yahudi karşıtı içerikli kitaplar yüzünden saldırıya uğruyor. Yahudi örgütleri tarafından yapılan itirazlarda, "7 Aralık Cuma gününe kadar sürecek olan fuarda Yahudilerle ilgili komplo ve yalanları yaymak için Arapça kitaplar tanıtıldığını, Holokost ile ilgili inkarları ve aynı zamanda bağnaz ve ırkçı örgütlerle bağlantılı yazarları teşvik ediyor." denildi.

Katar kitap fuarında tanıtılan kitaplar arasında 'Yahudiler tarafından yayılan yalanlar', 'Sırlar Talmudu: Dünyayı Denetlemek İçin Yahudi Şemalarını Gösteren Gerçekler', 'Mescid-i Aksa'nın Tarihçesi, Tarihçesi Yahudilerin Yolsuzluğu ve Varlıklarının Çöküşü, 'Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi Etkisine Uyanmak', David Duke, 'El Aksa Camii ve Perişan Tapınak' ve 'Nazi Gaz Odaları'nın Mitleri '. David Duke, anti-Semitik görüşlerini barındırdığı bilinen Amerikan neo-nazi, Ku Klux Klan lideri olarak tanınıyor.

ABD'nin anti-Semitizm ve bağnazlıkla mücadeledeki en büyük örgütlerinden biri olan Anti-Defamation League (ADL), Doha'daki ABD büyükelçiliğine kitap fuarı hakkında resmi bir şikayette bulundu. ABD'nin Katar'daki Büyükelçiliği'nden William Grant, “Katar hükümetini bu tür nefret dolu içeriklerin tanıtımını ve kitap fuarına katılımını durdurması için çağrıda bulundu. Bu kitapların Doha'daki devlet destekli kitap fuarından kaldırılmasını istedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net