Katar'dan 2022 Dünya Kupası için açıklama

Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hazırlıkları kapsamında "Lusail" stadyumunun zeminindeki çimlerin tamamlandığını duyurdu.

Katar Proje ve Miras Yüksek Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hazırlıklarının bir parçası olarak Lusail Stadı'nın zeminindeki çimlerin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak stadyumlarının beşinde çalışmaların tamamlandığı ifade edildi.

Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapan sekiz stadyumun en büyüğü ve 80 bin kapasiteli olan Lusail Stadı, 2022 FIFA Dünya Kupası finaline ve sahipliği yapacak.

Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde ev sahibi olacak.