Katar'dan Afganistan'a insani yardım

Katar Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Doha'nın desteğiyle BMMYK aracılığıyla Afganistan'a acil yardım ulaştırıldığı belirtilerek, ilerleyen günlerde ek yardımların da gönderileceği ifade edildi.

Ekonomik, insani sıkıntılar içinde ve kış mevsiminin zorlu şartları nedeniyle zor durumda olan acil ihtiyaç sahibi Afgan ailelere termal battaniye yardımı yapıldığı aktarıldı.

Bu yardımın, Katar'ın kış aylarında Kabil'e hava yoluyla ulaştıracağı acil ihtiyaç malzemelerinden oluşan 91 tonluk insani yardımın ilk sevkiyatı olduğu kaydedildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporuna göre, Afganistan insani yardıma ihtiyaç duyan ilk 5 ülke arasında yer alıyor.

Taliban sonrası Afganistan'a yönelik uluslararası yardımlar sona erdi.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesti.

ABD, Taliban'ın Kabil'e girişinden iki gün sonra 17 Ağustos'ta Afganistan Merkez Bankasının yaklaşık 10 milyar dolarlık rezervini dondurdu.

Söz konusu gelişmeler halihazırda çatışmalar ve istikrarsızlık nedeniyle zor günler geçiren ülke ekonomisini içinden çıkılmaz bir noktaya sürükledi. Afganistan genelinde işsizlik, fakirlik ve açlık alarm verici seviyelere ulaştı.

BM, Afganistan'da kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayabileceğini öngörüyor.

Taliban yetkilileri ise Afganistan'a yönelik uluslararası yardımların yeniden hayata geçirilmesini talep ediyor.