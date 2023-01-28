Katar'dan Duma raporuyla ilgili açıklama

Katar Dışişleri, yaklaşık 5 yıl önce Şam'ın Duma ilçesinde klor gazıyla yapılan kimyasal silah saldırısından Beşşar Esed rejimini sorumlu tutulduğu raporun, "Esed rejimi"nin vahşetini göz önüne serdiğini ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanlığından, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ), Suriye'de Nisan 2018’de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde klor gazıyla 43 kişinin öldüğü kimyasal silah saldırısından Esed rejimini sorumlu tuttuğu raporu yayımlamasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Esed rejiminin sert ifadelerle eleştirildiği açıklamada, "KSYÖ'nün Duma kentine yönelik menfur saldırıdan Suriye rejiminin sorumlu olduğu sonucuna varan son raporu, hukukun gerektirdiği tüm kırmızı çizgileri aşarak korkunç katliamlar yapmayı ve şehirleri yerle bir etmeyi sürdüren bu vicdansız ve insanlık dışı rejimin çirkinliğini ve vahşetini bir kez daha dünyanın gözü önüne sermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Katar'ın, Suriye rejiminin halkına karşı işlediği korkunç suçların hesabının sorulması için gösterilen uluslararası çabaların tam destekçisi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Suriye'de herhangi bir siyasi çözümün söz konusu savaş suçlarını işleyenlerden hesap sorulmadan başarılı bir sonuca ulaşmayacağı vurgulandı. Katar'ın Cenevre Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca, Suriye'nin birliğini ve egemenliğini koruyacak şekilde tüm Suriyeli taraflar arasında müzakere edilmiş bir siyasi çözüm bulunması gerektiğine ilişkin tutumunun sabit olduğuna yer verildi.

Esed rejimi kimyasal silah kullandı

KSYÖ, Nisan 2020'de yayımladığı ilk raporunda, 24 Mart 2017'de Suriye'deki Beşşar Esed rejimine ait SU-22 savaş uçağının Şayrat Hava Üssü'nden kalkarak Latamne beldesinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 16 kişinin yaralandığını, tarım alanlarının zarar gördüğünü ve bölge halkına ait hayvanların telef olduğunu açıklamıştı.

Örgüt, 12 Nisan'da yayımladığı ikinci raporunda, Esed rejimine bağlı hava kuvvetlerinin, 4 Şubat 2018'de Serakib'e düzenlediği hava saldırısında en az bir silindir bombasının kullandığını tespit etmişti.

KSYÖ, dün, Suriye'de Nisan 2018'de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde klor gazıyla 43 kişinin öldüğü kimyasal silah saldırısından Esed rejiminin sorumlu olduğunu açıklamıştı.