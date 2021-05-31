Katar'dan Esed açıklaması: Değişen bir şey yok

Katar, Başar Esed'in dördüncü kez seçilmesinin ardından Suriye ile ilişkilerini normalleştirmeye sıcak bakmıyor.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani, İngiltere merkezli El Araby televizyonuna verdiği demeçte, "Şu ana kadar ufukta Suriye halkı için kabul edilebilir bir siyasi çözüm işareti görmüyoruz, rejimin yaklaşımı ve davranışı değişmedi" dedi.

Şeyh Muhammed, "Şu anda Suriye rejimiyle yeniden bağ kurmamız için hiçbir sebep yok" diyerek, Esed yönetimine karşı mevcut tutumun devam edeceği mesajını verdi.

Katar, Suudi Arabistan gibi Suriye'de on yıldır devam iç savaşta Esed yönetimine karşı muhalifleri destekledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi bazı Arap ülkeler ise Esed'in ülkenin büyük kısmının kontrolünü yeniden ele geçirmesinin ardından ilişkileri normalleştirmeyi tercih etti.

BAE, Esed'i destekleyen Rusya ile İran'a ve muhalifleri destekleyen Türkiye gibi Arap olmayan ülkelerin etkisine karşı koymak amacıyla 2018'in sonlarında Şam'daki misyonunu yeniden açtı.

BAE'nin Suriye'de bir maslahatgüzarı var. Şam ile diplomatik bağlarını sürdüren ender Arap ülkelerinden Umman da 2020'de bir büyükelçi gönderdi.

Kaynak: Euronews