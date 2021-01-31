Katar'dan Gazze'ye dev yardım

İsrail'in ablukaya aldığı Gazze, ekonomik olarak oldukça zorlu bir dönemden geçiyor. Özellikle pandeminin de etkisiyle ödeme dengesi bozulan bölgeye Katar'dan yüklü bir hibe geliyor.

360 MİLYON DOLARLIK DESTEK

Devlet haber ajansı QNA'nın açıklamasına göre, Katari pazar günü Gazze Şeridi'ne 2021 boyunca ödenecek 360 milyon dolar bağışlayacağını söyledi.

QNA'da, "Bu hibe çalışanların maaşlarını ödemek, ihtiyacı olan ailelere mali yardım sağlamak ve elektrik santrallerini işletmek için kullanılacak" denildi.

DESTEK YÜZDE 50 ARTIRILDI

Geçtiğimiz yıllarda da Gazze'ye düzenli olarak yardım yapan Katar, yıllık olarak harcamalara hibe edilmek üzere 240 milyon dolar gönderiyordu. Yeni rakam ile Gazze'ye hibe edilen tutarda yüzde 50 oranında artışa gidildiği gözlendi.

Kaynak: HABER 7