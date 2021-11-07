Katar'dan Lübnan ordusuna gıda yardımı
Katar, Lübnan ordusuna gıda yardımında bulundu. 70 tondan oluşan yardım başkent Beyrut’taki Refik Hariri Havalimanı’na inen askeri uçakla getirildi.
Ortadoğu 07.11.2021, 22:00
Katar’ın, ekonomik kriz ile boğuşan Lübnan’ın ordusuna 70 tonluk gıda yardımında bulunduğu bildirildi.
Lübnan resmî ajansı NNA’da, Katar’dan Uluslararası Refik Hariri Havalimanı’na gelen yardım uçağı hakkında yazılı açıklama yayınlandı.
Ordudan yapılan açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani talimatıyla Lübnan ordusuna gönderilen 70 tonluk gıda yardımının teslim alındığı ifade edildi.
Açıklamada, Katar yardımının başkent Beyrut’taki Refik Hariri Havalimanı’na inen askeri uçakla geldiği belirtildi.
Kaynak: AA
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