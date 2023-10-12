Katar doğal gaz akışını kesecek mi? İşin aslı ne?

Katar'ın dünyaya doğal gaz akışını keseceği yönündeki iddialar sosyal medyada bir anda viral oldu.

Türkiye'de birçok büyük haber sitesi de dahil bazı sosyal medya hesapları, "Katar, Gazze'ye bombardımanın durdurulmaması halinde dünyaya doğal gaz sevkiyatını durduracağını açıkladı" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü ve milyonlara kişi tarafından yeniden iletildi. Peki, işin aslı nedir? Katar gerçekten böyle bir açıklamada bulundu mu?

Katar'ın doğal gaz akışını durduracağına dair hiçbir açıklaması bulunmuyor.

Söz konusu mesajın yayıldığı hesap, Katar Dışişleri Bakanlığı'nın Arapça hesabını taklit eden sahte bir X hesabıdır.

Katar'ın gerçek Dışişleri Bakanlığı hesabından bu şekilde herhangi bir paylaşım bulunmuyor.

Aynı şekilde Katar'ın dünyaca ünlü yayın organı olan El Cezire'de de bu konuya dair hiçbir haber veya demeç yer almıyor.

Dolayısıyla, Katar'ın dünyaya doğal gaz akışını keseceğine dair iddia gerçeği yansıtmıyor.