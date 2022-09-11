Katar Emiri Al Sani, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'le bir araya geldi

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Katar Emiri Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Katar'a gelen TM Başkanı Salih ve beraberindeki heyeti başkent Doha'daki Emirlik Divanı'nda kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve Libya'daki gelişmelerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Salih'in Libya'daki gelişmelerle ilgili Katar Emiri'ni bilgilendirdiği ve Katar'ın Libya ve halkına verdiği destekten ötürü teşekkürlerini ilettiği belirtildi.

Emir Al Sani'nin de ülkesinin, Libya'nın birlik ve istikrarı için kardeş Libya halkının tercihlerini, kalkınma ve ilerleme yönündeki beklentilerini desteklediğini ilettiği kaydedildi.

Akile Salih, TM Başkanı seçildiği 2014'ten bu yana Katar'ı, kendisine muhalif silahlı güçleri desteklemekle suçluyordu.

Libya Temsilciler Meclisi Üyesi Abdulmunim el-Urfi 9 Eylül'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salih'in Katar ziyaretinin, Katar'la geçmişte yaşanan anlaşmazlıkları sona erdirmek amacı taşıdığını ifade etmişti.

Katar'a 8 Eylül'de gelen Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de Doha'da Katar Emiri Al Sani ile görüşmüştü.

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkede istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte gerçekleştirilememişti.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.