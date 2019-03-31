Katar Emiri, Tunus'taki Arap Birliği Zirvesi'ni terketti

Tunus'un ev sahipliğinde başlayan 30. Arap Birliği Liderler Zirvesi'ne katılan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el-Thani, toplantıyı terketti.

Katar’ın devlet haber ajansı QNA, Şeyh Tamim’in Arap Birliği zirvesinin açılış oturumuna katıldıktan sonra Tunus’tan ayrıldığını, ancak toplantıdan ayrılmasının nedenini açıklamadığını söyledi.

Sudan ve Cezayir liderleri Pazar günkü toplantıya katılmamış ve her iki ülke de hükümet karşıtı protestolarla karşı karşıya kaldı.

Toplantıya Birleşik Arap Emirliği'nden Muhammed bin Zayed, Bahreyn'den Hamad bin Al- Halife, Umman'dan Kabus bin Said ve Sudan'dan Ömer Beşir katılmadı.

Kaynak: Reuters





Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 16:33