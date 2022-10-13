Katar Havayolları 10 bin ek personel alıyor

Doha merkezli şirket, toplam işgücünü yaklaşık 45.000'den 55.000'in üzerine çıkaracak bir işe alım sürecinin ortasında olduğunu kaydetti.

Reuters'a konuşan bir sözcü, "Qatar Airways, Covid sonrası büyüme trendinde. Dünya Kupası hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, havayolu genelinde işe alımları artırıyor." dedi.

Sözcü, Eylül ayının sonunda Filipinler, Hindistan ve diğer ülkelerde işe alımların yapıldığını söyledi. Katar'da 20 Kasım'da Dünya Kupası başladığında yeni kadrodan kaçının kalıcı olacağı ise henüz belli değil.

Pandemiden dolayı 2020'de varış noktası sayısını 33 şehre indiren havayolu şirketinde bugün bu sayı 150'yi geçti. Şirkette çalışan perseonel sayısı ise 2021'de 37 binin altına inmişti.

Katar Havayolları CEO'su Akbar al-Baker daha önce, "Çok sayıda seyirci için çok hızlı hareket eden bu talebi yönetebilmek çok büyük bir zorluk olacak." demişti.

Dünya Kupası sırasında Doha'ya gelecek ek uçuşlara yer açmak için programının yüzde 70'ini değiştiren şirket, taraftarların talebini karşılamak için bazı uçuşları iptal etti.

Diğer uluslararası havayollarının, turnuva için Katar'ın yeniden açtığı eski bir havaalanındaki trafiği önemli ölçüde artırması bekleniyor.

Dünya Kupası sırasında 1,2 milyon ziyaretçi ağırlamayı bekleyen Katar'da altyapı, konaklama ve güvenlik gibi alanlarda personel sıkıntısı yaşanacağı belirtiliyor.

Kaynak: Euronews