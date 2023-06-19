Katar ile BAE arasındaki kriz sona erdi

Doha ve Abu Dabi yönetimleri, bozulan bağları yeniden onarmaya karar verdi. Elçiliklerin tekrar faaliyete geçirildiği duyuruldu.

İlişkileri normalleştirme kararı alan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar, yeni bir döneme girdi.

İki ülkenin büyükelçilikleri, karşılıklı olarak bugün yeniden açıldı. Konuya ilişkin açıklama, BAE Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı.

Doha ve Abu Dabi elçilikleri açıldı

Açıklamada, bugün itibarıyla BAE'nin Doha Büyükelçiliği'ni, Katar'ın da Abu Dabi Büyükelçiliği ile Dubai Konsolosluğu'nu yeniden açma kararı aldığı kaydedildi.

Söz konusu kararın, "2021'in başında Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi sırasında varılan anlaşmadan hareketle ve her iki devletin ikili ilişkileri güçlendirmeye verdiği öneme binaen alındığı" ifade edildi.

"İki kardeş halkın özlemi"

Bu adımın, "iki kardeş halkın özlemlerini gerçekleştirmek için iki ülke liderlerinin iradesini somutlaştırmak üzere atıldığı" belirtildi.

Bir açıklama da Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Her iki ülkenin dışişleri bakanlarının konuya ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Körfez krizinin çözülmesiyle ilişkiler yeniden başladı

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" iddiasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi, 5 Ocak 2021'de Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde Ula Bildirisi'nin imzalanmasıyla çözüme kavuşmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.