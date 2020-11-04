Katar'ın arabuluculuğunda İsrail'in Hamas ile mutabakat haberleri

İsrailli yetkililer, Katar’ın arabuluculuğuyla Gazze Şeridi’nde Hamas ile mutabakata varmak için büyük çaba gösterildiğine dair olumlu yönde haberler yayınlarken, bununla eş zamanlı olarak gelen ve aksini söyleyen haberlerde, “İsrail ordusunun yakın bir zamanda Gazze Şeridi’nde şiddetin tırmanma olasılığına dair” bilgiye yer verdi.

Konuyla ilgili kötümser değerlendirmeler, Gazze Şeridi’nde yeni bir savaşın patlak vermesi ihtimalinin olduğuna işaret ediyor. 03 Kasım Salı günü yapılan ABD başkanlık seçimlerine yakın bir zamanda, özellikle de Gazze’deki İslami Cihad’ın askeri kolu Kudüs Tugayları Komutanı Baha Ebu’l Ata’nın 12 Kasım 2019’da İsrail tarafından şehit edilmesinin yıldönümünün yaklaşmasıyla birlikte bu ihtimalin de arttığı belirtiliyor.

Askeri kaynaklar, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki kuşatmayı hafifletmeye yönelik önlemleri yavaşlatmasına Filistinlilerin kızdıklarını ve yeni bir mutabakat anlaşmasına doğru ilerleme konusunda isteksiz davranması sebebiyle, taraflar arasında hayal kırıklığının hüküm sürdüğünü ifade ediyor.

Hamas liderleri, İsrail’in birçok kısıtlamayı kaldırmaması ve Gazze Şeridi’ndeki altyapı projelerinin gerçekleştirilmesine izin vermemesi konusunda Mısır ve Katar’a şikayette bulunuyor. İsrailliler, özellikle Ebu’l Ata suikastının yıldönümü gibi anlamlı olaylar söz konusu olduğunda, bu türden şikayetlerin ardından İsrail şehirlerine roketli saldırı şeklinde ortaya çıkan güvenlik durumlarının meydana gelmesini alışıldık bir durum haline aldığını söylüyor. Hamas ve İslami Cihad’ın şiddeti tırmandırmalarının yansımalarına karşı uyarıda bulunuyor.

İslami Cihad, ordudan sızan bu haberleri, sadece gerginliği tırmandırmakla kalmayıp aynı zamanda Filistinlilerin iç uzlaşma çabalarını da sabote etmeye çalışan İsrail tehditleri olarak değerlendiriyor. Örgüt yaptığı açıklamada, bu tehditlerin önemsiz ve anlamsız olduğunu belirtti. İslami Cihad’ın Siyasi Bürosu Üyesi Dr. Muhammed el-Hindi, “Filistin uzlaşısını geciktirmek için Arapların ve yabancıların büyük bir baskı uyguladıkları” konusunda uyarıda bulundu. El Fetih hareketi, bir an önce birleşik Filistin kurumlarını yeniden düzenleyecek seçimlere gitme çağrısında bulundu. El Fetih yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Halk direnişi, bir sonraki aşamanın parolası olacak. Açlık grevine devam eden Mahir el-Ahras’ın başını çektiği katil İsrail’e karşı verilen irade ve iman savaşının zafer kazanacak, çünkü bütün Filistin halkının onun arkasında. İşgale karşı halk direnişi, tüm hiziplerin üzerinde ittifak ettiği bir seçenektir. Mahkumlar meselesi, Filistinlilerin uzlaşmasına bağlı bir meseledir.”

Öte yandan, El Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Tümgeneral Cibril Racub, Filistin halkının artık ayrılıkları terk ettiğini, Hamas Hareketi ve diğer ulusal eylem gruplarıyla sürekli diyalog halinde, gerçek bir ulusal ortaklığı somutlaştırmak ve meşru liderliği inşa etmek için çalıştığını vurguladı. Racub, bu ortaklığın amacının, bölünmenin tüm etkilerini ortadan kaldırmak, Filistin Devleti’nin siyasi ve coğrafi birliğini sağlamak, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti’nin kurmak ve meşru olan tüm ulusal hakları kazanmak için birlik ruhu içinde çalışmak olduğunu ifade etti. Racub, Milli birliğin, 1965’te El Fetih devriminin başlattığı en önemli dayanaklardan biri olduğunu ve bunun bir seçenek değil, ortaya konulmuş stratejik bir hedef olduğunu açıkladı. Seçimlerle ilgili olarak ise Racub, bunun Filistin’in bir iç meselesi olduğunu, bunları gerçekleştirmenin dış faktörlerden etkilenmediğini, aksine başkanlık kararnamelerini çıkarmak amacıyla olgunlaştırıldığını, Hamas ve diğer gruplarla bir anlaşma zemininin bulunduğunu vurguladı.

Kaynak: Şark'ul Awsat

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020, 13:21