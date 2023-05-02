Katar İsrail casuslarını yakaladı

Katar, İsrail adına casusluk yapmakla suçlanan 8 Hintliyi tutukladı.

Tevhidhaber'in haberine göre Katar dün, İsrail devleti adına casusluk yaptıkları iddiasıyla sekiz Hintliden oluşan yabancı bir şebekeyi tutukladı.

İbrani medyası, yerel kaynakların sanıkların "Hint donanmasından yeni mezunlar" olduğunu ve "Dehara Trading Company" için çalıştıklarını söylediğini aktardı.

Kaynaklar, hintlilerin "hassas ve gizli bilgileri İsrail'e sızdırdıkları şüphesiyle" tutuklandıklarına dikkat çekti.

Dehera, Katar'a denizaltı inşa etmek için görevlendirildi, ancak iş sözleşmesinin soruşturma başladıktan sonra feshedildiği söyleniyor.

Sanıkların da yargılanması bekleniyor. Yasal kaynaklar medyaya "ölüm cezası" ile karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.