Katar krizinde yeni gelişme

Furkan Özkul / Haber Merkezi

Kuveyt medyası, Suudi Arabistan’ın en etkili siyasi figürü olan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın, Katar’la diplomatik ilişkilere yeniden başlamak için yarın Kuveyt’e gideceğini açıkladı.

Suudi Prens’in, Kuveyt’ten Katar’la Suudi Arabistan arasındaki sorunların çözümünde arabuluculuk yapmasını isteyeceği öğrenildi.

Muhammed bin Selman’ın Kuveyt Emiri Sabah el Cabir ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn Katar’ı İran’ı desteklemek ve terörü finanse etmekle suçlamışlardı. Yaptırım kararı alan söz konusu ülkeler, Katar’ı bir krizin içine sürüklemişlerdi.

Doha yönetimi ise suçlamaları reddetmişti.

KÖRFEZ KOALİSYONU BAHREYN'E DESTEK OLMUŞTU

Suudi Arabistan-BAE-Kuveyt, ekonomiye can simidi olmak adına Bahreyn'e 10 milyar dolar yardımda bulunmuştu.

Arap baharı olylarında Bahreyn'deki Suud yanlısı krallığı, yine körfezin askeri desteği kurtarmıştı.

KÖRFEZ KRİZİ NASIL PATLAK VERMİŞTİ?

Geçen sene, Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri, komşuları Katar ile ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Sonrasında Yemen, Libya ve Maldivler de bu ülkelere katılmıştı. Katar'a uçuşlar iptal edilmiş, bazı Mısır bankaları, Katar bankalarıyla para transfer işlemlerini askıya almıştı.

Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansında yayınlanan koalisyon komutanlığı açıklamasında, uluslararası koalisyonun, ‘Yemen’de terörizmi güçlendirmesi ve darbeci milislerle ilişkilerinden dolayı’ Katar’ın koalisyondan çıkarılmasına karar verdiğini duyurmuştu.

Körfez koalisyonu tarafından, Filistin'e ve Müslüman Kardeşler'e destek verdiği gerekçesiyle terör yaftası yapıştırılan Katar, aynı zamanda İran'la yakın ilişki içerisinde olması nedeniyle de suçlamalara maruz kalmıştı.

ABD'nin Katar'la yaptığı milyar dolarlık anlaşmalarla hafifleyen krizde, Türkiye Katar'a destek vermişti. Türkiye'nin desteğiyle ülkede çıkması muhtemel bir kaosun önüne geçilmişti.

Türkiye, Katar'a ilk andan itibaren gıda yardımları ve temel ihtiyaç malzemelerini göndermişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 16:06