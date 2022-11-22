Katar'la Amerika arasında İran görüşmesi

Al Sani ile Blinken, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek "5. Katar-ABD Stratejik Diyalog Toplantısı" öncesi bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Al Sani, ABD'li mevkidaşı ile İran nükleer anlaşmasıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Irak, Libya, Afganistan dosyasını ve Filistin davasını ele aldıklarını kaydetti.

İran nükleer dosyasında çözümün diplomasiden geçtiğine işaret eden Al Sani, "Şu anda İran'ın nükleer programıyla ilgili raporları inceliyoruz ve diplomasinin bununla başa çıkmanın en iyi yolu olduğunu görüyoruz." dedi.

Al Sani ayrıca, "İran yapımı İHA'larının Rusya'ya teslim edildiği ve Ukrayna'da kullanıldığı" yönündeki raporlarla ilgili endişesini ifade etti.

Öte yandan Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de Dünya Kupası maçlarının oynanacağı statlardan biri olan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ve çeşitli alanlarda bu ilişkileri güçlendirme yolları ele alındı.

Blinken, 5. Katar-ABD Stratejik Diyalog Toplantısına katılmak için dün Doha'ya gelmişti.