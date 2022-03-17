Katar'la Amerika arasında Ukrayna görüşmesi

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ile Blinken bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ukrayna-Rusya krizindeki son gelişmelerin yanı sıra Katar ile ABD arasındaki yakın ikili ilişkiler ve bu ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirmenin yolları ve iki ülke için ortak öneme sahip bazı konular ele alındı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, 14 Mart'ta Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diplomatik çabalar kapsamında Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmüştü.

Katarlı Bakan, 15 Martta da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik uluslararası çabaların ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.