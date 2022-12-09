Katar'la Çin arasında "stratejik ortaklık" görüşmesi

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Şeyh Temim, Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi ve Çin-Körfez İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Riyad'da bulunan Çin Devlet Başkanı Şi ile "stratejik ortaklığı güçlendirmeyi" görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkileri ile ekonomi, yatırım, enerji ve sanayi başta olmak üzere çeşitli alanlardaki gelişmeler ele alındı.

İki lider ayrıca, bölgesel ve uluslararası alanda ortak öneme sahip konular ile Riyad'daki iki zirvenin gündemindeki önemli konuları ele aldı.

Çin Devlet Başkanı Şi, Katar'ı 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Şi, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ilerlemesi ve büyümesi temennisinde bulundu.