Katar OPEC'ten çekiliyor

Katar Enerji Bakanı Saad el Kaabi, Katar'ın Ocak 2019 yılında Petrol İhrac Eden Ülkeler Teşkilatı (OPEC) içinde yer alamayacağını duyurdu.

Katar Enerji Bakanı el Kaabi artık Katar'ın diğer ülkeler gibi, petrol alım satımı yapacağını ilan etti.

TEKNİK VE STRATEJİK BİR DEĞİŞİKLİK

Karar, Katar'ın küresel konumunu geliştirebileceği ve uzun vadeli stratejisini planlayabileceği planlarını gözden geçirmesinin ardından geldi. Katar'ın OPEC'ten ayrılmasının "teknik ve stratejik" bir karar olduğu kaydedildi.

OPEC ve OPEC üyesi olmayan üyeler petrol sevkiyatı konusunda anlaşmaya varmak amacıyla Perşembe günü Avusturya'nın Viyana kentinde bir araya gelecekler.

Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantının Katar'ın son toplantısı olacak.

Katar 1961 yılından bu yana OPEC üyesiydi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2018, 10:22