Katar, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere büyük destek verdi

Depremlerin meydana geldiği ilk andan itibaren Doha yönetimi, depremzedelere yardımların ulaştırılması için hava köprüsü kurdu. Resmi düzeydeki yardımların yanı sıra Katar'daki kuruluşlar da ayni ve nakdi yardım toplamak üzere kampanyalar başlattı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatıyla ilgili kurum ve teşkilatlar, depremzedelere her türlü yardımın sunulması için harekete geçti.

Katar, devam eden yardım kampanyalarının yanı sıra bölgeye, arama kurtarma ekipleri, çadır, tıbbi malzemeler ve konteyner evler de gönderiyor.

Ülke genelinde destek ve dayanışma

Depremin ilk günü kurulan hava köprüsü kapsamında, Katar İç Güvenlik Gücü'ne (Lehviya) bağlı Uluslararası Arama Kurtarma ekibi, özel ekipmanlarıyla deprem bölgelerine hareket etti. Doha yönetimi bu çerçevede, tam donanımlı bir sahra hastanesi, tıbbi malzemeler, çadırlar, ısıtıcılar ve 12 araç taşıyan 4 uçak gönderdi.

Katar devlet televizyonunda 10 Şubat'ta canlı yayında düzenlenen yardım kampanyasında, Emir Şeyh Temim, 50 milyon riyal (14 milyon dolar) bağışta bulunurken, toplamda 168 milyon riyal (yaklaşık 46 milyon dolar) toplandı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de 11 Şubat'ta ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Washington'da gerçekleştirdiği toplantıda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım ve kurtarma operasyonları için uluslararası çabaları koordine etmenin yollarını ele aldı.

Aynı günün akşamında Katar'ın sembol binalarına Türk bayrağı yansıtılarak Türkiye ile dayanışma mesajı verildi.

Katar Emiri'nden Türkiye ziyareti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 12 Şubat'ta İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Şeyh Temim ziyaretle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeşlerimizle dayanışma içinde olduğumuzu, desteğimizi ve bu felaketin yaralarını sarma konusundaki çalışmalara katkımızı ifade ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretin akabinde resmi kurumlar ile yardım kuruluşları, Türkiye ve Suriye halkına acil yardım ulaştıracaklarını duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden 12 Şubat'ta yapılan bilgilendirmede, Katar'dan biri yolcu diğeri kargo uçağı ile toplamda 46 ton yardım malzemesinin Doha'dan direkt seferle Adana'ya getirildiği bildirildi.

Katar'dan yapılan insani yardımda deprem bölgesine ihtiyaç duyulan battaniye, kıyafet, ilaç, hijyen malzemeleri ve bebek mamaları ile gıda malzemeleri gönderildiği ifade edildi.

Katar Kalkınma Fonu Direktörü Halife bin Casim el-Kevari de 12 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Şeyh Temim'in talimatıyla Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 10 bin konteyner evin sevk işlemlerine başladıklarını belirtti. Aynı gün, bir kargo gemisiyle 306 adet konteyner ev de deprem bölgelerine gönderilmek üzere yola çıktı.

Katar Kalkınma Fonu da Suriye Sivil Savunma ekiplerinin arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek vereceğini duyurdu.

Uluslararası Arama Kurtarma Grubu ekibi

Katar Uluslararası Arama Kurtarma Grubu ekipleri, ilk günden bu yana uluslararası kuruluşların arama kurtarma ekiplerinin Gaziantep'teki çalışmalarını koordine görevini sürdürdü.

Dünyada meydana gelen benzer afet ve krizlerde arama ve kurtarma deneyimine sahip olan Katar ekibi, bu görevi Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) yetkilendirmesiyle yürüttü.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği de 8 Şubat'ta yaptığı paylaşımda, Katar arama kurtarma ekibinin, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuğu enkaz altından kurtardığını belirtti.

Katar Kızılayı

Katar Kızılayı da Türk Kızılay'la koordineli olarak depremzedelere ulaştırılmak üzere 10 milyon dolarlık insani yardım kampanyası başlattı.

Katarlılara, depremzedelere yardım için yapılan yardım çağrısına icabet etmeye çağıran Katar Kızılayı ayrıca Suriye'ye ilk ulaşan kuruluşlardan biri oldu.

Katar Hayır Kurumunun (Qatar Charity) saha ekipleri de "Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım edin" temalı acil destek kampanyasıyla eşzamanlı depremzedelere acil insani yardım dağıtmaya başladı. Kurum, Türkiye ve Suriye'de 27 bin kişilik sıcak yemek dağıtıyor.

Kurumdan yapılan açıklamada, içinde tıbbi malzeme, ilk yardım, giysi, hurma ve gıda maddelerinin bulunduğu 4 tırlık bir konvoyun Doha'dan deprem bölgelerine hareket ettiği duyuruldu.

Açıklamada, 7,3 milyon riyallik (yaklaşık 2 milyon dolar) acil müdahale ve 14,6 milyon riyallik (yaklaşık 3 milyon 800 bin dolar) erken iyileştirme ve yeniden inşa projelerini içeren 21,9 milyon riyal (6 milyon dolar) değerinde bir plan hazırladığı belirtildi.

Kurum ayrıca Katar'ın açtığı hava köprüsü aracılığıyla 13 ton yardım maddesi ile yaklaşık 4 bin battaniye de gönderdi.

Halk ve firmalardan destek

Öte yandan devlete ait Katar Hayır İşleri Düzenleme Kurumu (RACA) da Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için "Avn ve Sened" (Yardım ve Dayanak) isimli acil bir kampanya başlattı.

Kampanya, Katar Hayır Kurumu ve Katar Kızılayı'yla ortaklaşa ve Katar Medya Şirketinin (Qatar Media Corporation) işbirliğiyle gerçekleşti.

Doha yönetiminin yardım çalışmalarının yanı sıra ülkede çok sayıda özel şirket ve şahıs, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek için çeşitli girişimlerde bulundu.

Şirketler ve restoranlar, gelirlerinin bir kısmını depremzedelere bağışladı.

Ayrıca Katar'daki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve Katar Türk Okulu'nun 7 Şubat'ta Katar Kızılayı'yla işbirliği içerisinde Türkiye'deki depremzedeler için başlattığı ayni yardım kampanyasına yoğun bir katılım oldu.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, 10 Şubat'ta, 5 tonluk yardımın ilk bölümünün Türk Hava Yolları aracılığıyla bölgeye gönderildiğini açıkladı.

Bağışçıların, ayni yardımlara yoğun şekilde talep göstermesi üzerine Büyükelçilik, bağış kabulünü 15 Şubat'a kadar uzattı.