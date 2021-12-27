Katar ve Filistin anlaştı

Katar Dışişleri Bakanlığına bağlı Gazze'yi Yeniden İmar Komitesinin internet sitesinde, Katar ve Filistinli taraflar arasında mutabakat zaptı imzalandığı açıklandı.

Açıklamada mutabakat zaptının, Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, Filistin Enerji Kurumu Başkanı Zafir Mulhim ve Gazze Elektrik Santrali temsilcisi Velid Süleyman tarafından imzalandığı belirtildi.

Anlaşmanın, Gazze Elektrik Santrali'nin işletilmesi için gerekli olan doğal gazın temin edilmesi ve fiyatlandırılmasına yönelik yapıldığı aktarıldı.

Doğal gazı tedarik eden şirketten Gazze Şeridi'ne çekilecek boru hattının 60 milyon dolara mal olacağı kaydedilen açıklamada, bu maliyetin Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi tarafından karşılanacağı bildirildi.

Anlaşmayla Gazze Elektrik Santrali'nin akaryakıt yerine doğal gazla çalışacak şekilde dönüştürülmesi planlanıyor.

İsrail yönetimi, 10 Mayıs'ta Gazze'ye başlattığı saldırılar nedeniyle Katar'ın finanse ettiği yakıtın bölgeye girişini yasaklamış; 49 gün aradan sonra 28 Haziran'da yeniden yakıt girişine müsaade etmişti.

İsrail, 2006'dan bu yana Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Gazze'de İsrail ablukasının başladığı 2006'dan bu yana enerji temininde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bölge, 600 megavat elektriğe ihtiyaç duyuyor ancak bunun yalnızca 210 megavatı temin edilebiliyor.

Bölgede günlük elektrik kesintileri 18 ila 20 saati buluyor.