Katar’da farklı bir Dünya Kupası: Ülkenin dört bir yanına Hz. Muhammed’in hadisleri asıldı

İşte Katar'ın Dünya Kupası için hayata geçirdiği uygulamalar:

Her köşede Hz. Muhammed'in İslam'ın güzelliğini teşvik eden sözleri bulunuyor.

FIFA, turnuva başlamadan iki gün önce Dünya Kupası'nın Katar'daki sekiz stadyumunda alkol satılmayacağını açıkladı,

Otel odalarında, İslam'ın öğretilerini, hadisleri ve İslam inancının basit bir tanımını tanıtan bir barkod bulunuyor.

Mescitlerin müezzinleri değiştirildi ve güzel seslere sahip olanları getirildi. Ezan için ise stadyumlara mikrofonlar yerleştiriliyor.

Katar Konuk Merkezi, 10 mobil araba ve 10 özel çadır tahsis edeceği İslam'ı çağırmak için 2.000 kişilik bir ekip hazırlayacak.

Evkaf Bakanlığı tarafından ziyaretçiler için farklı dillerde İslami sergiler açılıyor.

Dünya Kupası tarihinde ilk kez stadyumlarda ibadet alanlarının ve abdest alma yerleri olacak.

Dr. Zakir Naik, turnuva boyunca birçok dini konferans vermek için Katar'a geldi.

LGBT'yi çağrıştıran gökkuşağı renkleri kullanılmadı.