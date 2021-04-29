Katar'dan, Suudi Arabistan'ın diyalog içerikli dış politika çağrısına destek

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, içinde İran'ın da bulunduğu uluslararası temellere dayalı diyalog içerikli dış politika çağrısına destek verdiğini söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani Twitter hesabından, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin dünkü açıklamalarının yanında olduklarını paylaştı.

Al Sani, açıklamasında şunları kaydetti:

"BM sözleşmesine bağlılık, devletlerin egemenliğine saygı ve içişlerine müdahale etmeme, uygar ülkelerin temelleri olup, bölge ve dünyanın barış ve güvenliğinin korunması içinde bir emniyet güvencesidir. İçinde İran'ın da bulunduğu bölgede diyalog ve iyi komşuluk ilkeleri ve temellerine dayalı dış politika çağrısını destekliyoruz"

Suudi Arabistan resmi televizyon kanalına dün röportaj veren Bin Selman, "İran bir komşu devlet ve biz kendisiyle iyi ve seçkin ilişkiler kurma arzusundayız." ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, suçlamaları reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Suudi Veliaht Prens'in dünkü açıklamaları, bölgedeki gerginliği yumuşatırken, söz konusu diyalog çağrısının yansımaları dikkatle takip ediliyor.