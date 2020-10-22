Katarlı gencin çocukluk tutkusu, kişisel müzeye dönüştü

Katar'da küçüklüğünden bu yana nadir eserlere ilgi duyan Abdullah bin Şahin el-Ganim el-Meadid, ülkesi başta olmak üzere Körfez kültürünü ve İslam medeniyetini yansıtan eserleri kişisel müzesinde sergiliyor.

Katar ve Körfez'in kültürel mirasına olan tutkusu, ailesindeki yaşlılara olan yakınlığından dolayı küçük yaşta başlayan Meadid'in henüz on yaşındayken yaklaşık 60 nadir parçadan oluşan bir koleksiyonu vardı.

Katarlı gencin başkent Doha'daki "Ferik el-Ganim " bölgesinde yer alan evinde kurduğu kişisel müzede şu anda 200'den fazla parça bulunuyor. Katar'ın kültürel kimliğinin, antik ve çağdaş mirasının korunmasına katkı sağlayan müze, ülkenin en önde gelen kişisel müzelerinden biri olma özelliği taşıyor.

Körfez evini yansıtan tütsülük, cezve ve sandık gibi eski ev araç gereçlerinin bulunduğu müzede, ayrıca Kuveyt'teki yönetici ailenin evinden 90 yıllık dolap ve yatak da yer alıyor.

Çocukluktan gelen tutku

AA muhabirine konuşan Meadid, kadim eserlere ve romanlara olan ilgisinin çocukluğunda başladığını, bunu farkeden yaşlı yakınlarının eski eşyaları saklaması için kendisine hediye ettiklerini belirtti.

Küçükken eski ev eşyalarını toplamaya tutkusu olduğunu ifade den Meadid, biriktirdiği harçlıklarla oyuncak almak yerine eski eşyalar satın aldığını söyledi.

Ziyaret ettiği ülkelerden Körfez ülkelerinin kültürüne ait ve İslam tarihiyle ilgili eski eşya ve eserleri topladığını söyleyen Meadid, antika eşyalar belirli sayıya ulaşınca, bunları sergilemek amacıyla eski Katar evi dekorunda bir müze hazırladığını ifade etti.

Meadid, Katar kimliği açısından ülkesini temsil eden sergilere katılmaya başladığını belirtti.

Türk kültürünün Körfez bölgesine etkisi oldu

Müzesindeki parçaların geçmişin hikayesini anlatan, nesillere aktarılması gereken manevi değerler olduğunu kaydeden Meadid, kişisel müzesinin gelecekte açmak istediği halk müzesi için bir başlangıç niteliğinde olduğunu kaydetti.

Bu parçaları, Körfez ülkelerinin yanı sıra Türkiye'nin İstanbul ve Bursa kentlerinden de getirdiğini söyleyen Meadid, "Türk kültürünün bölgeye (Körfez) olan etkisinin güçlü olduğuna şüphe yok ve bu yüzden Türkiye bazı ortak kültürlere sahibiz." dedi.

Kaynak: AA