Kayıp 13. Yahudi Kabilesi inancı Sudan'ı karıştırıyor

Sudanlı Dr. Fatih Ali Hasaneyn Muhammed Şerif, Sudan olaylarının arkasında İsrail’in olduğunu söyledi.

Yeni Şafak’tan M.Şakir Saraç'a konuşan Şerif, “Kayıp 13. Yahudi Kabilesi” olarak kabul edilen “Fur Cemaati”nin Sudan’da bulunduğunu belirterek, “Başlarındaki Abdulvahid’in ofisi İsrail’de. O ne derse yapıyorlar, olayları onlar çıkarıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın dostu Dr. Fatih Ali Hasaneyn Muhammed Şerif, tedavi gördüğü hastanede Yeni Şafak’ın sorularını cevapladı. Bosna Hersek’in efsane lideri Aliya İzzet Begoviç’in yol arkadaşı ve danışmanı Hasaneyn, ülkesinde çıkan olayların ekonomik değil, siyasi sebeplere dayandığını ifade etti.

Olayların arkasında İsrail’in olduğunu belirten Hasaneyn şunları kaydetti: “Bu olayların arkasında 3-4 tane cemaat var. Bunlardan en önemlisi de “Fur Cemaati.” Bu protestoları çıkaranlar Fur cemaatinden. Bu cemaatin başında da Abdulvahid isminde birisi var. Bu adamın ofisi de zaten İsrail’dedir. Bu cemaatlerin kendilerine ait bir dilleri var.

Erdoğan’la sürekli temas halinde olduğunu ifade eden Dr. Fatih Ali Hasaneyn Muhammed Şerif, Sudan halkının taleplerini kendisine ilettiğini söyledi. "Kuran-ı Kerim’i bu dile tercüme edip namazları ve Kuran’ı bu dilde okutmak isteyen bir adamdı. Bu halkın mensupları Sudan’da çalışan işçi kesimidir. Emirler geldiğinde hepsi uygular birlikte hareket ederler. İsrail’de bazı isimler Fur halkını kayıp 13. Yahudi Kabilesi olarak kabul eder. Bu yüzden da onlara destek verir.”

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2019, 07:37