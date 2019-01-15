Kazakistan, gençlik eğitiminde ilk 10'a girdi

Kazakistan, gençlerin eğitim seviyelerinde dünya genelinde 9'ncu sırada yer aldı. Sıralama, İngiltere merkezli Vouchercloud şirketi araştırmacıları tarafından yapıldı.

Raporu hazırlayanlar, "Bu ülkenin tüm beklentileri aştığını" belirtti ve Kazakistan'ın "yeni bir entelektüel süper güç" olabileceği yönünde görüş bildirdiler.

Vouchercloud uzmanları, topladıkları verileri dünyadaki en akıllı 25 ülkenin listesini çıkarmak için kullandı. Gençlerin eğitim seviyelerine ek olarak, Nobel ödüllü sayısı ve nüfusun ortalama IQ değeri dikkate alındı.

Vouchercloud, Doğu Asya ülkelerinin göstergelerine özel önem verdiğini de belirtti. Örneğin, Güney Kore, Tayvan ve Singapur, çok zeki ve eğitimli gençlerin sayısında liderdir, ancak Nobel ödüllü sayısındaki düşük sayılar nedeniyle listede önde değiller.

Amerika Birleşik Devletleri 368 Nobel ödülü alan ülke olmasına rağmen Japonya en akıllı ülkelerin sıralamasında ilk sırayı aldı. Bu ülke yalnızca 26 Nobel Ödülü kazandı, ama Japonya’da nüfusun IQ seviyesi ve gençlerin eğitim seviyesi oldukça yüksektir.

Vouchercloud sıralamasında ikincilik İsviçre'ye gitti. Üçüncü sırada dünyadaki nüfusun IQ'sunda ikinci sırayı alan Çin'dir. ABD derecelendirmenin dördüncü sırasında ilk beşi Hollanda kapattı. Ayrıca ilk 10'da Rusya (6. sıra), Belçika (7.), Birleşik Krallık (8.), Kazakistan (9.) ve Güney Kore (10.) yer alıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2019, 10:55