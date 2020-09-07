Kâbe İmamının cuma hutbesinde Yahudi övgüsüne tepki

Suudi Arabistan’da Kâbe İmamı Şeyh Abdurrahman es-Sudeysi‘nin Cuma hutbesinde Yahudi övgüsüne yer vermesinin tepkileri sürerken tepki çeken bir hamle daha geldi. Sudeysi’nin de aralarında olduğu din adamlarının, İsrailli bir yetkiliyle poz veren bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere Körfez ülkeleri, ABD'nin emri doğrultusunda İşgalci Siyonist İsrail ile normalleşme adımları atmaya devam ediyor.

Shafaqna'nın haberine göre; Suudi Arabistan'da Kâbe İmamı Şeyh Abdurrahman es-Sudeysi‘nin Cuma hutbesinde Yahudi övgüsüne yer vermesinin tepkileri sürerken, tepki çeken 'skandal' bir hamle daha geldi.

İşgal devleti İsrail ile “normalleşmeye” devam eden Suudi Arabistan'ın Kabe İmamı Sudeysi'nin de aralarında olduğu din adamlarının, İsrailli bir yetkiliyle poz veren bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Sudeysi ve Suudi din adamlarının işgal devleti yetkilisi ile çektirdiği fotoğrafa sosyal medyada büyük tepki yağdı.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, “ABD'nin emri altındaki Suudi Arabistan'ın Filistin davasına ve ümmete ihanet ederek kimlere hizmet ettiğini açıkça ortaya koydu” denildi.

Kaynak: İslami Analiz