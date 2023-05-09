Kendi gazını çıkaramayan Mısır İsrail'e muhtaç

İsrail Enerji Bakanlığı, ihracatı artırmak için İsrail'in Mısır'a yönelik doğalgaz boru hatlarının genişletilmesi önerisinin Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını duyurdu.

Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail Bakanlar Kurulu'nun, ihracatı artırmak adına Mısır'a yönelik doğalgaz boru hatlarının genişletilmesi önerisini onayladığı kaydedildi.

Yeni boru hattının uzunluğunun yaklaşık 65 kilometre olacağı belirtilen açıklamada, bu ek gaz ile yılda 200 milyon şekelin (55,6 milyon dolar) yanı sıra vergi gelirinin sağlanacağı aktarıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre ise söz konusu öneri, yıllık 6 milyar metreküp doğalgaz taşıma kapasitesine sahip, 65 kilometre uzunluğunda Mısır'a doğru yeni bir boru hattı inşa edilmesini öngörüyor.

Söz konusu boru hattının, İsrail'den Mısır'a doğal gaz ihraç etmek için bir altyapı görevi göreceği ve böylece Rus gazına alternatif arayan Avrupa ülkelerine Mısır'dan gaz ihraç etme seçeneklerini artıracağı belirtiliyor.

Haberde, Enerji Bakanı Yisrael Katz'ın "mevcut kararın İsrail ile Mısır arasında doğal gaz alanındaki işbirliği imkanlarını artırdığı, bunun da yakında alınması gereken ihracat kararlarına hazırlık olacağı" şeklindeki açıklamalarına yer verildi.

Katz'ın ayrıca "iki ülke arasındaki işbirliğinin; ekonomiyi güçlendireceği, İsrail vatandaşlarının refahını ve bölgesel istikrarı artıracağı, ayrıca doğal gaz, yenilenebilir enerjiler, hidrojen ve enerji depolama alanlarının yaygınlaşması için çalışmaya devam edeceği" yönündeki ifadeleri de aktarıldı.

İsrail gazı, boru hatlarıyla Mısır ve Ürdün'e ihraç ediliyor. Ürdün, doğal gazı kendi gereksinimleri için kullanırken Mısır, sıvılaştırdıktan sonra yurt dışına yeniden ihraç ediyor.

MISIR'DA GAZ VAR, ÇIKARAN YOK

Mısır'ın El-Ahram gazetesinin haberine göre, Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla, enerji komitesinin bugünkü toplantısında yeni keşfe ilişkin açıklamada bulundu.

Mısır'daki ilk açık deniz sondaj kuyusu olan Nergis-1X’de bulunan gaz rezervinin henüz değerlendirme aşamasında olduğunu kaydeden Molla, bu rezervin, Zohr sahasından sonraki en önemli keşif olduğunu ifade etti.

Molla, sondaj kuyusundaki rezervin miktarıyla ilgili ayrıntıların ilerleyen günlerde açıklanacağını vurguladı.

İtalyan Eni şirketi, 2015'te Mısır açıklarındaki Zohr bölgesinde doğal gaz keşfetmişti.

Nergis-1X'te 3.5 trilyon fit küp gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.