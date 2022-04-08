Kerkük'te kum fırtınası: Onlarca kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Kerkük Devlet Hastanesi, kentte yoğun kum fırtınasından dolayı onlarca kişinin etkilenerek nefes darlığı ve boğulma tehlikesi geçirdiği açıklamasını yaptı.

Kent merkezinde 90 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ve büyük bir kısmının hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Bu kişilerden birçoğunun tıbbi müdahalelerin ardından taburcu edildiği aktarıldı.