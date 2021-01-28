İşgal altındaki Keşmir'de zorlu 'doğum yolculuğu'

Keşmir halkı, işgalin ve imkansızlıkların getirdiği sıkıntılar karşısında hayata tutunmaya çalışıyor.

Bu sorunları en yakından hissedenler arasında şüphesiz Keşmirli kadınlar var.

Hint işgalindeki Keşmir'in Şopyan ilçesine bağlı ormanlık alanda yer alan Zirkan köyünde kış oldukça ağır geçiyor. Karın kapladığı bölgede yaşayan kadınlardan biri, 32 yaşındaki Ahtar Can.

Dördüncü çocuğuna hamile olan Ahtar Can'ın, doğum sancıları arttıkça, en yakındaki hastaneye nasıl ulaşacağına dair düşünceleri de karamsar bir hal aldı.

Ailesinin ve komşularının da yardımıyla Ahtar Can, bir gece vakti 7 kilometrelik bir yolculukla, derme çatma bir sedyenin üzerinde, hastaneye götürülebildi. Sancılara dayanamayan Can, doğumu yolda yapmak zorunda kaldı.

El Cezire'ye konuşan Can "Öleceğimi düşündüm. Eve kucağımda bir çocukla dönüp dönemeyeceğimden emin değildim." ifadelerini kullanıyor. Çocuğuna İşfak adını veren Can, bölgede temel insani gereksinimlerden mahrum halde yaşayan çok sayıda Keşmirliden yalnızca biri.

'Eve yürüyerek döndüler'

Hastanede altı gün kalan Can ve ailesi, daha sonra kiraladıkları bir araçla, köylerinin 5 kilometre yakınına kadar gidebildiler.

Buradan sonra, tekrar yürümek zorunda kaldılar. Can "Yürüyecek durumda değildim ama başka bir seçeneğim de yoktu." şeklinde ifade ediyor durumunu. Can'ın komşusu olan 28 yaşındaki Zeytune Begüm ise şunları söyledi:

"Bizim gibi kadınların, böyle ücra bölgelerde yaşamasının zorlukları bunlar, ve bu kimsenin umrunda da değil. Hastaneye erişmek oldukça zor. Bir yaşlı veya çocuk hastalanırsa, bu herkes için çok stresli bir şey oluyor."

Özellikle kış aylarında, kırsal bölgelerde yaşayan Keşmirliler için, temel sağlık hizmetlerine ulaşmak bile büyük bir problem halini alabiliyor. Hindistan genelinde yaklaşık olarak her 2 bin insana bir doktor düşerken, bu oran Keşmir'de 3 bin 866 insana bir doktor.

Dünya Sağlık Örgütü, ortalama bir sağlık hizmetinin görülmesi için her bin kişiye bir doktor düşmesi gerektiği görüşünde.

Bölge üzerine çalışmalar yürüten araştırmacılar, Keşmir'de kadınların doğum sırasında ölümlerine oldukça sık rastlandığı ve durumun endişe verici olduğu bilgisini paylaşıyor.

Araştırmacılardan Sobia Can, 2009-2018 arasında hamile 27 kadının hastane yolunda, 52'sinin ise evlerinde doğum yaptıkları sırada hayata gözlerini yumduğu ifade etti. Kayda geçmeyen ölümlerle birlikte bu rakamların korkutucu boyutlara ulaştığı düşünülüyor.

Hindistan işgali altındaki bölgede sivil halkın yaşadığı sıkıntılar zamanla artarak devam ediyor.

Kaynak: Mepa News, Al Jazeera