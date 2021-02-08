Hindistan, Keşmirli Müslümanlar'ın cesetlerini iade etmiyor

Ailelerin acılı bekleyişi devam ederken, 5 Şubat Cuma günü, Pulwama'da bulunan Ebu Bekir Mescid'inde kılınan Cuma Namazı sonrası yürüyüş yapan gruba sert bir şekilde müdahale eden Hint polisi, katledilen Ather Wani'nin babası Mushtaq Ahmad Wani ve iki amcasının da aralarında bulunduğu 8 kişiyi tutukladı. Huzuru bozmak, isyana kalkışmak ve teşvik etmek gibi suçları kapsayan 13. Madde üzerinden soruşturma başlatılan kişiler hakkında 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Yerel medyaya konuşan Mushtaq Ahmad Wani, Polisin kendisine "Yaşanaları unut, çeneni kapa ve medyaya konuşmayı kes!" ifadelerini kullandığını belirtti.

Tepkiler büyüyor

Yaklaşık 40 gündür evlatlarının cesetlerini bekleyen ailelere karşı başlatılan planlı baskı, Keşmir'de yaşanan Hint zulmünü bir kez daha gözler önüne sererken, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor.

Keşmir'de yaşanan zulümlere tepki gösteren kullanıcılar, oğlu için mezar kazarak Pulwama'da yaşanan katliamın simgesi olan Mushtaq Ahmad Wani'nin ve diğer protestocuların acilen serbest bırakılması gerektiğini ifade ediyor. "40 gündür evlatlarımızı, 4 gündür babalarını bekliyoruz" ifadeleriyle tepkilerini ileten binlerce kişi Hint yönetimini lanetliyor.

Kaynak: Muslim Port