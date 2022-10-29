KİK'ten Almanya İçişleri Bakanına eleştiri

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in "Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasının uygun olmadığı" şeklindeki açıklamalarını kınadı.

KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, konuya dair yazılı açıklama yayımladı.

Konseyin, "iki ülke arasında normal ilişkilerin kurulmasına hizmet etmeyen iddialarla, Katar'ın iç işlerine müdahaleyi reddettiğini" vurgulayan Hacraf, Katar'ın başarılar elde etmeyi sürdürdüğünü ve 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasının hak edilmiş bir gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Almanya İçişleri Bakanı Faeser, Alman ARD kanalına verdiği röportajda, Katar’ın insan hakları sicilini eleştirerek, "Alman hükümeti olarak bizim için bu ev sahipliği (Katar'ın) hakkı çok aldatıcı. Uyulması gereken standartlar var. Turnuvalara ev sahipliği yapma hakkını bu ülkelere vermemek daha iyi olur." demişti.

Katar da İçişleri Bakanı Faeser'in bu açıklamalarının ardından dün Almanya'nın Doha Büyükelçisi Claudius Fischbach'ı Dışişleri Bakanlığına çağırarak, protesto notası vermişti.

20 Kasım - 18 Aralık tarihlerinde 32 takımın katılımıyla düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, Orta Doğu'da dünya kupasının yapıldığı ilk Arap ülkesi olacak.