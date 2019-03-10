Kimyasal silah saldırısı kanseri tetikledi

Saldırının üçüncü yılı nedeniyle Irak Kerkük Tazehurmatu Şehitler Mezarlığı'nda yapılan anma törenine Irak Türkmen Cephesi yetkilileri, kurbanların yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Hilal Sağlık Derneği Başkanı İstibrak Yazaroğlu, üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen saldırının etkisinin kasabada devam ettiğine dikkat çekerek, "Son 3 yıl içinde Tazehurmatu'da yaklaşık 100 kişi kansere yakalandı." dedi.

Tazehurmatu'da çeşitli hastalıkların belirtilerinin sürdüğünü aktaran Yazaroğlu, solunum sorunları, sara ve cilt hastalıklarının arttığı kasabada saldırıdan bu yana bin 787 kişide sağlık sorunları görüldüğünü söyledi.

Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan da "Terör örgütü DEAŞ bir tek Türkmenlere yönelik kimyasal silah kullandı." diye konuştu.

DEAŞ'ın Irak'taki saldırılarının başından beri hedefinde Türkmen coğrafyası olduğuna işaret eden Turan, Irak'ın birçok yerinin bu tür saldırılara maruz kalma ihtimali bulunduğunu ancak özellikle Tazehurmatu'ya yönelik kimyasal silah saldırısıyla Türkmenlerin hedef seçildiğini dile getirdi.

''Tazehurmatu saldırısını dünyaya duyurmakta yetersiz kalındı''

Yüzlerce kişinin yaralandığı ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği saldırının dünya kamuoyuna yeterince aktarılmadığını ifade eden Turan, Tazehurmatu'ya yönelik saldırının, 1988'de Halepçe'ye yapılan kimyasal saldırı gibi dünya kamuoyunda yerini alması gerektiğini belirtti.

Tazehurmatulu Ali Bakır, kimyasal saldırının sadece insanları değil kasabadaki diğer canlıları, hayvanlar ve bitkileri de etkilediğinin ortaya çıktığını anlatarak, ayda 10 baş hayvanın telef olduğunu anlattı.

Terör örgütü DAEŞ 9 Mart 2016'da kontrolü altındaki Beşir köyünden, 5 kilometre mesafedeki Türkmen kasabası Tazehurmatu'ya kimyasal madde içeren havan toplarıyla saldırmıştı.

Saldırıda iki çocuk ölmüş, kimyasal gazdan etkilenen yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA