Kıpti Papa kilise istiyor

Mısır'da yayın yapan TEN televizyonunda dün gece bir programa konuk olan Mısırlı Hristiyanların lideri Tavadros, Suudi Arabistan'da kilise yapılmasına ilişkin soruya, "Neden olmasın?" cevabı verdi.

Suudi Arabistan'ın şartlarını tam olarak bilmediğini dile getiren Tavadros, bu ülkeye komşu Arap ülkelerinde kiliselerin bulunduğunu hatırlatarak, Suudi Arabistan'da da bir kilise olmasını temenni ettiğini belirtti.

Papa II. Tavadros, "Suudi Arabistan'da çok sayıda Mısırlı Hristiyan yaşıyor. Suudi Arabistan'ın bu insanlara ibadet edecek yer tahsis etmesi çok güzel olur." dedi

GEÇEN PAZAR İLK AYİN DÜZENLENDİ

Mısır Kıpti Kilisesi geçen pazar günü Mısırlı Hristiyanların katılımıyla ilk kez Suudi Arabistan'da ayin düzenlemişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın daveti üzerine bu ülkeye giden Kahire'nin Şobra bölgesi piskoposu Anba Markos'un yönettiği ayin, Suudi Arabistan'da yaşayan bir Mısırlı Kıpti'nin evinde gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA