Kırgız meclisinde yemin töreni yapıldı

Kırgızistan Parlamentosunda (Cogorku Keneş) Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Başbakan Muhammetkalıy Abılgaziyev’in katılımıyla hükû​metin yeni üyelerinin yemin töreni düzenlendi.

Meclis toplantısında Hükûmet İdaresi Başkanı Şamil Asımbekov, Adalet Bakanı Marat Camankulov ve Sanayi, Enerji ve Madencilik Devlet Komitesi Başkanı Emil Osmonbetov yemin etti.

Yeni yemin eden hükûmet üyelerine önemli çağırıda bulunan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, “Yaptıklarınızın her biri, insanların eleğinden ve değerlendirmelerinden geçer. Son yıllarda, bazıları için çok fazla hayal kırıklığı var ve onların yaptıkları toplumda tartışmaya neden oluyor. Böyle olmaması gerekiyordu. Burada oturanlar, davranışları hükûmetin her üç koluna da doğrudan yansır.” şeklinde konuştu.

Kabar’ın haberine göre yeni hükûmet üyelerinin ettiği yeminlerini tutmaya ve ona özel önem vermeye çağıran Ceenbekov, “Hepiniz yeminlerini tutmayanların hayatlarının Kırgızistan tarihinde nasıl oluştuğunu biliyorsunuz. Bu nedenle, eski çağlardan beri insanlar buna bağlı kalmıştır ve ona derin bir anlam vermiştir. Ayrıca yemin önemini de hatırlıyorsunuz. İşe geldiğinizde, akşam eve gittiğinizde yemini hatırlayın. Hepinize başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: QHA