Kış geliyor İdlib’de dram devam ediyor



İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başlattığı "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında Deniz Feneri Derneği bölgede yaptırılan 650 briket evin inşası tamamlandı.

Hazır hale getirilen evlere, savaş mağduru İdlib’li ihtiyaç sahibi aileler yerleştirilmeye başlandı.



Yaklaşan kış mevsimi ile birlikte çalışmalarına hız veren dernek, İdlib bölgesinde başladıkları briket ev inşasının 1 ve 2.’nci etabını tamamlayıp hızla 400 konutluk 3. Etap inşasına başladı.

Evlerin yapıldığı bölgede gerekli altyapı çalışmaları sürüyor.

Ortalama 24 metrekarelik evlerde oturma ve ebeveyn odası, mutfak, banyo ve tuvalet bulunuyor. Su tankı ile tüm kapı ve pencereler çürüme ve paslanmaya dayanıklı malzemeden yapılıyor.

Evlerin etrafında okul, cami, sağlık ocağı ve çocuk parkı gibi sosyal alanlar da bulunuyor.

Projelerin tamamlanıp briket evlere savaş mağduru binlerce ailenin yerleşmesi mazlumların hamisi olan Türk milletinin desteğiyle oluyor.

Briket evlere yerleştirilen ailelere aynı zamanda başta gıda maddesi olmak üzere sünger yatak, kılıflı yastık, çift kişilik battaniye, bez dolap, su termosu, el feneri ışıldak ve mutfak gereçlerinden oluşan malzemelerinde verildiğini sözlerine ekledi.

Deniz Feneri Derneği Suriye'de iç savaşın başından beri çeşitli alanlarda yardım çalışmaları durmaksızın yürütüyor.

Deniz Feneri Derneği Yönetim Vekili Recep Koçak yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Yaz bitti şu an son bahardayız , yazdan kalan günlerini geçiriyoruz. Havalar çok sıcak geçiyor ama çok yakında artık kışın gölgesi düşecek, havalar soğuyacak.

Özellikle Suriye'de oluşturulan güvenli bölgede İdlib bölgesinde kış şiddetli geçiyor ve Deniz Feneri Geçtiğimiz aylarda briket evler yapmaya başlamıştı İdlib bölgesinde 1. Etap 200 evden oluşuyordu içinde şu an o evlerin sahipleri sıcak bir yuvaya kavuşmanın huzurunu yaşıyorlar.

2. Etap Devler 400 evden oluşuyor tamamlanmak üzere orada 400 ailemiz sıcak huzurlu bir yuvaya kavuşacak.

Şimdi ise yeni bir etap başlattık 3. Etap briket evlerimizin hazırlığını sürdürüyoruz, hayırseverlerimize duyarlı insanımıza kış gelmeden 3 etabın Hızla tamamlanması için çağrıda bulunuyoruz.

2011'den beri olağanüstü şartlarda yaşıyorlar Suriyeli kardeşlerimiz, çok sayıda Suriyeli’ye ev sahipliği yapıyoruz.



Deniz feneri olarak 2011'den beri Suriyeli kardeşlerimiz için bütün imkanlarımızı zorluyoruz.

Sürekli desteklediğiniz kamplar var bir de az önce bahsettiğim gibi briket evlerde 3 etabının çalışmalarını şu an başlatmış bulunuyoruz.”dedi.



Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020, 13:52