Kızılhaç Komitesi'nden Yemen'deki savaşla ilgili uyarı

Marib'de gerginliğin tırmanmasından ciddi endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, tüm taraflara savaşı durdurmaları, sivillerin ve mülklerinin yanı sıra altyapının çatışmalardan uzak tutulması çağrısı yapıldı.

Husiler 17 Şubat'ta yaptıkları açıklamada, Marib'e bağlı Rahabe, El-Cube ve Harib ilçelerindeki çeşitli noktalarda kontrolü sağladıklarını belirtmiş ve kentin 48 saat içinde ele geçirileceğini iddia etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ise 18 Şubat'taki BM Güvenlik Konseyi brifinginde, Husilerin Marib saldırılarının durması gerektiğini, özellikle yerinden edilen Yemenlilerin kaldığı kamplara ulaşan çatışmaların milyonlarca sivilin hayatını tehlikeye attığını ifade etmişti.

Yemen'deki krize son vermek için uluslararası desteğe ihtiyaç olduğunu belirten Griffiths, taraflara ülke genelinde ateşkes çağrısı yapmıştı.

AA